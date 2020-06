Männer nach gegenseitigen Angriffen leicht verletzt

Nr. 1440

Die Kriminalpolizei der Direktion 5 hat heute früh die Ermittlungen nach gefährlichen Körperverletzungen in Kreuzberg übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen ein 45-Jähriger und ein 47-Jähriger gegen 3.40 Uhr in der Adalbertstraße zunächst in einen verbalen Streit geraten sein und sich im weiteren Verlauf mit Flaschenhälsen gegenseitig angegriffen haben. Während der Jüngere an beiden Armen leichte Schnittverletzungen erlitten hatte und nicht behandelt werden musste, wurde der 47-Jährige mit einer leichten Stichverletzung am Bauch zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung und das genaue Geschehen sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.