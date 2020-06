Autos angezündet

Nr. 1437

Unbekannte zündeten in der vergangenen Nacht zwei Autos einer Firma in Tempelhof an. Passanten bemerkten die Flammen um kurz nach 3 Uhr auf einem Hof in der Bergholzstraße und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Beide Opel wurden durch die Flammen komplett zerstört. Auch ein in der Nähe stehender Baucontainer wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.