Berliner Verkehrssicherheitswoche – Kontrollen im gesamten Stadtgebiet

Nr. 1434

Die Polizei Berlin wird vom 15. bis 19. Juni 2020 verstärkt gezielte Verkehrskontrollen im gesamten Stadtgebiet durchführen. Dabei werden sich die Polizeikräfte um die jeweilige örtliche Problemlage im Straßenverkehr kümmern, da diese und die damit verbundenen Gefahren in Berlin örtlich unterschiedliche Ausprägungen haben.

Darüber hinaus wird ganz gezielt auf das Miteinander von motorisiertem Verkehr und Radfahrenden gelegt. Die Kampagne „GEMEINSAM SICHER DURCH DEN VERKEHR“ soll verdeutlichen, dass alle Verkehrsteilnehmenden das Ziel, gesund anzukommen, nur gemeinsam erreichen können. Die verschiedenen Voraussetzungen wie zum Beispiel das richtige und umsichtige Abbiegen von Fahrzeugen, der notwendige Sicherheitsabstand beim Überholen oder die Beachtung von Radfahrstreifen sollen in das Bewusstsein Aller gerückt und die Sicherheit von Radfahrenden so verbessert werden. Den Auftakt dieser Kampagne stellt ein Einsatz in der Mühlenstraße Ecke Stralauer Allee dar, der am 15. Juni 2020 durch die Fahrradstaffel der Polizei Berlin und Kolleginnen und Kollegen des Verkehrsdienstes durchgeführt wird.

In dieser Woche stehen zusätzlich zu stationären und mobilen Kontroll- und Präventionsaktionen folgende Themen im Fokus:

Fehler bei Abbiegevorgängen

Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit durch Alkohol- und Drogenbeeinflussung

Geschwindigkeitsverstöße

Missachtung von Rotlicht

Schulwegüberwachung

Ablenkung durch Nutzung von Mobiltelefonen

Verkehrswidriges Verhalten in Fahrradstraßen

Verhalten von E-Scooter-Fahrenden und Radfahrenden

Verkehrswidriges Halten und Parken, insbesondere auf Radverkehrsanlagen, Bussonderfahrstreifen, in Zweiter Reihe sowie an Einmündungen und Kreuzungen

Die Polizei Berlin möchte mit diesen Aktionen sensibilisieren und dazu bewegen, sich verantwortungsbewusst und vorschriftsmäßig zu verhalten, um Verkehrsunfälle zu verhindern und so einen wesentlichen Beitrag für die Verkehrssicherheit zu leisten.