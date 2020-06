Mülltonnen in Brand gesetzt

Nr. 1433

Unbekannte zündeten vergangene Nacht mehrere Mülltonnen in Kreuzberg an. Gegen 0.30 Uhr bemerkte ein Anwohner der Fidicinstraße auf dem Abfallplatz einer Brauerei ein Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen der 16 in Brand stehenden Mülltonnen, von denen Zwölf vollständig abbrannten. Durch die Hitzeeinwirkung wurde darüber hinaus auch ein Kleinbus, einer dort ebenfalls angesiedelten Firma, beschädigt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin.