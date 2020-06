Festnahmen nach Aufbringen von Schriftzügen und Parolen

Nr. 1432

Polizisten nahmen gestern Nacht in Tiergarten mehrere Frauen nach Farbschmierereien fest. Fahnder des Polizeiabschnitts 27 stellten gegen 22.45 Uhr mehrere Frauen an der Putlitzbrücke fest, die eine einzelne Frau abschirmten. Im Sichtschutz der Personen soll sie einen Schriftzug von ungefähr 2×1 Meter auf Bauteile der Brücke aufgetragen haben. Kurz darauf brachten andere Frauen der Gruppe einen weiteren Schriftzug an einem anderen Teil der Brücke auf. Mit Hilfe weiterer angeforderter Einsatzkräfte gelang es die sechs Tatverdächtigen, davon zwei Frauen im Alter von 26 Jahren, die übrigen im Alter von 22, 24, 27, 28 und 29 Jahren, festzunehmen. Die 27-Jährige versuchte noch mit einem Fahrrad vor der Festnahme zu flüchten. Als sie dabei angehalten und festgenommen wurde, schlug sie in Richtung des festnehmenden Polizisten. Dieser blieb unverletzt. Die Polizeikräfte beschlagnahmten die verwendeten Materialien als Beweismittel und führten bei den Festgenommenen erkennungsdienstliche Maßnahmen durch. Im Anschluss wurden alle sechs wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen dazu führt der Polizeiliche Staatschutz beim Landeskriminalamt Berlin.