Haftbefehl nach Diebstahl in einem Restaurant

Nr. 1430

Haftbefehl erhielt gestern ein mutmaßlicher Trickdieb, der am Nachmittag des 8. Juni 2020 mit einem Komplizen in Charlottenburg das Handy einer Schülerin gestohlen haben soll. Gegen 15.20 Uhr beobachteten Zivileinsatzkräfte des Landeskriminalamtes zwei Männer in einem Restaurant in der Kantstraße. Während einer der beiden an den Tisch des 12-jährigen Mädchens herantrat, auf dem das Handy griffbereit lag, soll sein Komplize „Schmiere“ gestanden haben. Unauffällig verließen die beiden kurz darauf das Geschäft und entfernten sich mit einem Audi in Richtung Ernst-Reuter-Platz. Einer der Beamtinnen und Beamten sprach im Restaurant das Mädchen an, dass nun den Verlust des Handys bemerkte. Daraufhin verfolgten die Einsatzkräfte den Audi und stoppten mit Unterstützung weiterer Polizistinnen und Polizisten am Ernst-Reuter-Platz das Fahrzeug. Im Auto saßen die beiden mutmaßlichen Trickdiebe im Alter von 21 und 25 Jahren. Nach einer Durchsuchung des Wagens entdeckten die Einsatzkräfte das mutmaßliche Diebesgut und gaben dem Mädchen das Handy zurück. Die Festgenommenen wurden in ein Polizeigewahrsam gebracht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden sie einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt. Während der 21-jährige Dieb gestern von einem Ermittlungsrichter einen Haftbefehl erhielt, wurde sein Komplize wieder auf freien Fuß gesetzt.