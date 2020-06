Zwei Pkw in Brand gesetzt

Zu zwei Brandstiftungen musste die Polizei und Feuerwehr in der vergangenen Nacht in Wedding ausrücken. In beiden Fällen wurden keine Menschen verletzt. Die Ermittlungen führt das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird derzeit geprüft.

Nr. 1428

Ein 26-jähriger Zeuge alarmierte gegen 23.35 Uhr die Einsatzkräfte zur Ungarnstraße, da er Feuer an einem geparkten Mercedes sah. Er unternahm bereits die ersten Löschversuche. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten die Flammen des Fahrzeuges. Das Auto wurde durch das Feuer stark beschädigt.

Nr. 1429

Kurz nach Mitternacht bemerkte ein 25-jähriger Passant, der auf dem Heimweg war, den brennenden BMW in der Edinburger Straße und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten den Brand. Der Pkw wurde im Heckbereich schwer beschädigt