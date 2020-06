Handtasche weggerissen - Festnahme

Nr. 1426

Fahnder der Polizei nahmen gestern Nachmittag einen Mann in Wedding fest. Im Rahmen eines Sondereinsatzes zu mehreren stattgefundenen Taschendiebstählen in dem Stadtteil, fiel den Polizistinnen und Polizisten gegen 17 Uhr ein Mann auf, der auf einem Fahrrad scheinbar ziellos hin und her fuhr. In der Otawistraße soll der Radfahrer von hinten an eine Passantin herangefahren und deren Handtasche aus der Hand gerissen haben. Anschließend soll der Tatverdächtige in die Togostraße geflüchtet sein. Dort konnten die Einsatzkräfte zugreifen und den Flüchtenden festnehmen. Bei seiner Festnahme schlug und trat der 21-Jährige, in dem Versuch selbige zu verhindern, in Richtung der Polizisten, sodass ein weiterer Beamter Reizstoff gegen den Tatverdächtigen einsetzen musste. Zwei Polizisten wurden hierbei leicht verletzt, wovon einer seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Die Einsatzkräfte brachten den 21-Jährigen in ein Polizeigewahrsam, in welchem er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung dem zuständigen Kommissariat der Kriminalpolizei überstellt wurde. Die Ermittlerinnen und Ermittler prüfen nun, ob der 21-Jährige ebenfalls für die zurückliegenden Taten verantwortlich ist.