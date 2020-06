Taxifahrer überfallen

Nr. 1424

In der vergangenen Nacht wurde ein Taxifahrer in Wittenau überfallen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll 53-jährige Taxifahrer mit seinem Pkw kurz vor 1 Uhr an der Oranienburger Straße Ecke Blunckstraße gestanden haben, als ein unbekannter Mann plötzlich mit einer vorgehaltenen Waffe die Fahrertür öffnete und ihn zur Herausgabe von Geld zwang. Nachdem der 53-Jährige zeigte, wo seine Geldbörse lag, nahm der Räuber diese an sich und entfernte sich mit einem unbekannten Begleiter in die Blunckstraße. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 übernahm die weiteren Ermittlungen.