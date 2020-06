Mann nach Streitigkeiten schwer verletzt

Nr. 1421

Gestern Abend wurde ein Mann bei einer Auseinandersetzung in Staaken schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es gegen 20.10 Uhr in einem Hausflur eines Wohnhauses in der Maulbeerallee zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 29-Jährigen und dem 39-Jährigen gekommen sein. In der Folge erlitt der Ältere Stichverletzungen und kam in ein Krankenhaus, in dem er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Der 29-jährige Tatverdächtige wurde noch am Ort festgenommen. Die 4. Mordkommission prüft derzeit den Sachverhalt und hat zunächst die weiteren Ermittlungen übernommen.