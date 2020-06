Mann nach Wohnungseinbruch festgenommen

Nr. 1418

Gestern Nachmittag wurde ein Mann in Charlottenburg nach einem Wohnungseinbruch festgenommen. Nach eigenen Angaben hörte ein 25-jähriger Anwohner kurz nach 14 Uhr in der Sophie-Charlotten-Straße ein klirrendes Geräusch vom Innenhof. Dann sah er, wie ein Unbekannter gewaltsam ein Fenster einer Erdgeschosswohnung öffnete, in die Wohnung einstieg und kurze Zeit später diese wieder verließ. Der Zeuge alarmierte die Polizei, folgte dem mutmaßlichen Einbrecher und hielt ihn noch in der Nähe fest, bis die Polizei eintraf. Bei der Durchsuchung des 25-Jährigen entdeckten die Beamtinnen und Beamten mutmaßliches Diebesgut in Form von Geld sowie ein Messer bei ihm und beschlagnahmten beides. Die eingesetzten Kräfte brachten den Festgenommenen in ein Polizeigewahrsam. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er dem Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 2 überstellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.