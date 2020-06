Auto brannte

Nr. 1417

In der vergangenen Nacht hat ein Auto in Fennpfuhl gebrannt. Kurz vor 2 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Rudolf-Seiffert-Straße zu dem brennenden Toyota alarmiert. Feuerwehrkräfte löschten das Feuer. Dieses hatte auf vier weitere Autos, einen Mercedes, zwei Renaults und einen VW, übergegriffen. Neben den Wagen wurden auch fünf Fahrräder und zwei Roller durch die Flammen beschädigt. Der Toyota brannte komplett aus. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.