Polizeilicher Staatsschutz ermittelt nach Sachbeschädigung

Nr. 1416

Eine Auszubildende der Polizei Berlin stellte heute Mittag eine Sachbeschädigung in Spandau fest. Gegen 11.45 Uhr stellte die angehende Polizistin in einem Arbeitsraum eines Ausbildungsgebäudes der Polizei Berlin an der Charlottenburger Chaussee, auf der Arbeitsfläche eines Tisches, ein eingekratztes, verfremdetes Hakenkreuz fest. Es wurde unverzüglich ein Strafermittlungsverfahren eingeleitet. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen sowie die Spurensuche und -sicherung.