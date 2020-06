Drei leicht Verletzte bei Unfall

Nr. 1414

Gestern Abend stieß eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug in Lichtenberg mit einem Rettungswagen zusammen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 43-Jährige Citroen-Fahrerin gegen 20.45 Uhr die Ruschestraße in Richtung der Vulkanstraße. An der Kreuzung Ruschestraße Ecke Josef-Orlopp-Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Rettungswagen, der mit eingeschaltetem Blaulicht sowie Martinshorn die Josef-Orlopp-Straße in Richtung der Siegfriedstraße fuhr und von einem 47-Jährigen gesteuert wurde. Durch den Unfall wurden beide, sowie eine 26-jährige Beifahrerin, die im Citroen mitfuhr, leicht verletzt. Alle Beteiligten kamen mit alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.