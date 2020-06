Radfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1410

Gestern Mittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Kreuzberg. Nach derzeitigem Ermittlungstand befuhr ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 13.15 Uhr die Skalitzer Straße in Richtung Wiener Straße. An der Kreuzung Skalitzer Straße Ecke Kottbusser Straße bog er nach rechts ab und erfasste eine 53-jährige Radfahrerin, die die Kottbusser Straße in Richtung Wiener Straße überquerte. Durch den Zusammenstoß soll die 53-Jährige gegen die Motorhaube des Wagens geprallt und anschließend auf der Straße zum Liegen gekommen sein. Ein Rettungswagen brachte sie mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wo sie zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 5 übernahm die weiteren Ermittlungen.