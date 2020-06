Nr. 1408

Heute früh brannte ein Wohncontainer in Schöneberg. Nach bisherigen Ermittlungen sahen Zeugen gegen 7 Uhr einen mit einer Decke umwickelten Mann aus einem brennenden Wohncontainer an der Kurfürstenstraße rennen und alarmierten die Feuerwehr, die den Brand löschte. Der Wohncontainer brannte komplett aus. Durch die Flammen wurden ebenso zwei hölzerne Gartenlauben eines angrenzenden Kindergartens stark beschädigt. Der mit der Decke umwickelte Mann konnte nicht mehr am Ort festgestellt werden. Ein Brandkommissariat im Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.