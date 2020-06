Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Nr. 1407

In Marzahn fuhren in der vergangenen Nacht ein Auto und ein Motorrad ein Rennen. Nach bisherigen Erkenntnissen fielen Zivilkräften an der Kreuzung Landsberger Allee Ecke Rhinstraße gegen 1.15 Uhr ein Audi, gefolgt von zwei Motorrädern auf, die schnell auf der Landsberger Allee in Richtung Märkische Allee fuhren. Die Zivilkräfte entschlossen sich den Fahrzeugen zu folgen. Der Audi fuhr zunächst auf dem mittleren Fahrstreifen, wechselte nach rechts, um ein auf dem mittleren Fahrstreifen fahrendes Auto zu überholen, ohne den Blinker zu betätigen. Nach dem Überholvorgang scherte er vor dem überholten Auto wieder ein, abermals ohne den Blinker zu verwenden. Ein Motorrad des Herstellers BMW folgte dem Audi dicht auf, wechselte auf den linken Fahrstreifen und zog mit dem Audi auf gleiche Höhe. Anschließend beschleunigten beide Fahrzeuge weiter. Das zweite unbekannte Motorrad folgte beiden Fahrzeugen mit einigem Abstand. An der Kreuzung Landsberger Allee Ecke Bruno-Baum-Straße hielten der Audi und die beiden Motorräder an einer roten Ampel. Nach der Weiterfahrt bog das unbekannte Motorrad auf die Straße Allee der Kosmonauten und die BMW auf den Blumberger Damm ab, während der Audi weiter auf der Landsberger Allee fuhr. An der Kreuzung Landsberger Allee Ecke Zossener Straße stoppten die Kräfte die 25-jährige Audifahrerin. Eine von ihr freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,00 Promille. Die Zivilkräfte beschlagnahmten den Führerschein und das Fahrzeug der 25-Jährigen. Neben ihr befanden sich eine 40-Jährige und ein 31-Jähriger im Auto. Eine Überprüfung der Motorradfahrer konnte nicht erfolgen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 6.