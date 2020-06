Bei Raubüberfall verletzt

Nr. 1406

Verletzungen bei einem Raubüberfall erlitt gestern Abend ein Mann in Reinickendorf. Nach bisherigen Ermittlungen traf ein 25-Jähriger gegen 19 Uhr auf einem Hinterhof eines Hauses am Büchsenweg auf drei unbekannte, mit Alltagsmasken maskierte Männer. Die Unbekannten sollen ihn aufgefordert haben, seine Taschen zu leeren. Einer der Täter soll zudem den 25-Jährigen mit einer Machete an einem Arm leicht verletzt haben. Nachdem der Überfallene Bargeld ausgehändigt hatte, flüchtete er in Richtung Klemkestraße, wo er mit Hilfe von Passanten die Polizei alarmierte. Die Einsatzkräfte konnten dazu in der Nähe zwei der Tatverdächtigen im Alter von 17 und 18 Jahren festnehmen und brachten sie in ein Polizeigewahrsam. Dort wurden sie der Kriminalpolizei überstellt. Bei den Tatverdächtigen fanden die Polizeikräfte Geld und ein Messer. Nachgeforderte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Festgenommenen müssen sich nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung verantworten.