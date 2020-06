Supermarkt von Spezialeinsatzkräften abgesucht

Nr. 1398

Auf der Suche nach Tatverdächtigen eines Raubes durchsuchten vergangene Nacht Spezialeinsatzkräfte einen Supermarkt in Neukölln. Nach bisherigen Erkenntnissen warteten gegen 0.25 Uhr zwei Unbekannte an einem Seiteneingang der Filiale an der Karl-Marx-Straße, bis die Tür von Innen geöffnet wurde. Als eine 46-Jährige die Tür öffnete, bedrohten sie die Männer mit einem Messer und drängten die Frau zurück ins Geschäft. Zusammen mit der Mitarbeiterin gingen sie in die weiteren Räumlichkeiten, wo die mutmaßlichen Räuber die drei anwesenden Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter in einem Raum sammelten, diese bedrohten und die Öffnung eines Geldschrankes forderten. In einem günstigen Moment gelang den Angestellten die Flucht aus dem Geschäft und aus dem Gefahrenbereich. Da jedoch nicht feststand, ob das Duo ebenfalls aus dem Geschäft flüchtete, durchsuchten Spezialeinsatzkräfte die Filiale, ohne jedoch die Tatverdächtigen darin festzustellen. Die Angestellten blieben unverletzt. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 übernahm die weiteren Ermittlungen.