Mann mit Messer verletzt

Nr. 1387

Gestern Abend kam es in Gesundbrunnen zu einer Auseinandersetzung. Laut Zeugenaussagen geriet ein 22-jähriger Mann gegen 18 Uhr in der Orthstraße Ecke Schönstedtstraße mit drei unbekannt gebliebenen Männern in Streit. Im Zuge dessen soll einer der Männer ein Messer gezogen und damit den 22-Jährigen am Hals verletzt haben. Im Anschluss floh das Trio in Richtung Wiesenstraße. Der nicht lebensgefährlich Verletzte wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 übernahm die weiteren Ermittlungen.