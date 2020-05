Von Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Nr. 1346

In der vergangenen Nacht kam ein Autofahrer in Marienfelde mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei schwer. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 19-Jährige mit einem BMW gegen 1.40 Uhr die Friedenfelser Straße in Richtung Marienfelder Allee. An der Kreuzung Hildburghauser Straße Ecke Friedenfelser Straße kam der junge Mann mit seinem Mietfahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Verkehrsmast. Der Verletzte wurde von mehreren Zeugen erstversorgt und anschließend von alarmierten Rettungskräften mit schweren Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4.