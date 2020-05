Fußgängerin nach Verkehrsunfall verstorben

Nr. 1332

Eine Seniorin erlag gestern Nachmittag ihren Verletzungen, die sie Mitte Mai bei einem Verkehrsunfall in Niederschöneweide erlitten hatte. Am 12. Mai 2020 überquerte die 78-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 10.25 Uhr in der Oberspreestraße kurz hinter der Bärlauchstraße den Fußgängerüberweg. Zur selben Zeit befuhr dort ein 69-Jähriger mit einem VW die Oberspreestraße in Richtung Spindlersfelder Straße. Er erfasste die Fußgängerin mit dem Wagen, die zunächst auf die Motorhaube prallte und von dort auf die Straße fiel. Mit schweren Becken- sowie Kopfverletzungen blieb sie bewusstlos liegen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, in dem sie dann verstarb. Die 78-Jährige ist die 25. Verkehrsunfalltote in diesem Jahr.