Auto durch Flammen beschädigt

Nr. 1331

In Friedrichshain wurde heute Morgen ein Auto durch Flammen leicht beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen bemerkte ein Passant gegen 7 Uhr in der Krautstraße das kleine Feuer an einem Radkasten des geparkten Mercedes und löschte dieses selbst. Von ihm alarmierte Feuerwehrkräfte mussten nicht mehr tätig werden. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen zu dem Verdacht der Brandstiftung übernommen.