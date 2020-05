Mann rassistisch beleidigt

Nr. 1327

Gestern Mittag kam es in Dahlem zu einer verbalen Auseinandersetzung. Laut eigenen Angaben über die Internetwache spielte der 31-jährige Mann gegen 13.30 Uhr mit seinen Kindern im Park an der Podbielskiallee Ecke Koserstraße. Dabei soll er mit einer unbekannt gebliebenen Frau wegen ihres Hundes in Streit geraten sein. Im Zuge dessen soll die Unbekannte, die in Begleitung einer anderen Frau war, den 31-Jährigen vor seinen Kinder rassistisch beleidigt haben. Anschließend sollen die beiden sich mit einem Mercedes entfernt haben. Ein Zeuge soll sich das Kennzeichen notiert und dem 31-Jährigen zur Anzeigenerstattung zur Verfügung gestellt haben. Der Polizeiliche Staatschutz übernahm die weiteren Ermittlungen.