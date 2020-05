Männer nach nationalsozialistischem Gruß festgenommen

Nr. 1318

In Friedrichshain wurden gestern Nachmittag zwei Männer wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorläufig festgenommen. Gegen 16.30 Uhr sollen, nach Zeugenaussagen, ein 30-Jähriger und 45-Jähriger am Boxhagener Platz ihre rechten Arme gehoben, den verbotenen nationalsozialistischen Gruß gezeigt und in dieser Stellung auch rechte Parolen gerufen haben. Als die eingesetzten Kräfte die beiden festnahmen, beleidigte der 30-Jährige einen der Polizisten zudem rassistisch. Nach erfolgter Feststellung der Personalien, brachten die Beamtinnen und Beamten die beiden Männer in ein Polizeigewahrsam. Nach erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden die beiden wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.