Brand auf Baustellengelände

Nr. 1314

In Schöneberg brannte in der vergangenen Nacht eine Baustellentoilette. Nach bisherigen Ermittlungsstand alarmierte ein Passant Feuerwehr und Polizei, nachdem er gegen Mitternacht auf einer Baustelle in der Goebenstraße Flammen und Rauch bemerkte. Durch die Einsatzkräfte wurde eine in Vollbrand stehende Baustellentoilette festgestellt. Das Feuer griff bereits auf den Frontbereich eines daneben geparkten Renault über. Des Weiteren wurden durch die Hitzeeinwirkung zwei Warnbaken und ein Absperrgitter beschädigt. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.