Radfahrerin von Auto erfasst – Fahrer unter Drogeneinfluss

Nr. 1309

Gestern Abend wurde eine Radfahrerin in Charlottenburg von einem Auto erfasst. Laut Zeugenaussagen fuhr der 26-jährige Autofahrer die Osnabrücker Straße in Richtung Tegeler Weg. Als er an der Einmündung Osnabrücker Straße Ecke Tegeler Weg rechts abbog, erfasste er die 61-jährige Radfahrerin, die aus dem Tegeler Weg kommend in die Osnabrücker Straße abbog. Dabei soll sie auf dem entgegengesetzten Radweg gefahren sein. Durch den Zusammenstoß prallte sie mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und erlitt dadurch schwere Verletzungen. Auf Grund seines auffälligen Verhaltens vor Ort führten die eingesetzten Kräften bei dem Autofahrer einen Drogenschelltest durch, welcher positiv anschlug. Der 26-Jährige räumte ein, dass er am Vortag Drogen konsumiert haben soll. Die Polizistinnen und Polizisten brachten ihn in eine Gefangenensammelstelle, wo ihm Blut abgenommen wurde. Anschließend wurde er vor Ort entlassen. Die Radfahrerin kam mit einer schweren Kopfverletzung in ein Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wird. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 2 übernahm die weiteren Ermittlungen.