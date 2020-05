Polizist rassistisch beleidigt

Nr. 1305

Ein Mann soll gestern Abend einen Polizisten bei einem Einsatz in Gesundbrunnen rassistisch beleidigt haben. In der Pankstraße kontrollierten Kräfte des Polizeiabschnitts 18 gegen 20.15 Uhr den 29-jährigen Rollerfahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Während des Einsatzes soll der 29-Jährige einen der eingesetzten Polizisten mehrfach beleidigt haben. Der Tatverdächtige wurde von der Funkwagenbesatzung zur Durchführung von erkennungsdienstlichen Maßnahmen und einer Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend entlassen. Die Ermittlungen dauern an und wurden vom polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.