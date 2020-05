Festnahme nach Trickbetrug

Nr. 1302

Gestern Nachmittag kam es in Oberschöneweide zu einem Trickbetrug zum Nachteil eines Passanten. Nach bisherigen Erkentnnissen soll der 63-Jährige gegen 14 Uhr in der Edison- Ecke Wilhelminenhofstraße von einem Mann angesprochen und von ihm gebeten worden sein, ihm eine 2 Euro-Münze in Kleingeld zu wechseln. Der 63-Jährige kam dieser Bitte nach und holte seine Geldbörse hervor. Nach dem Wechseln der Geldmünze bemerkte er das Fehlen eines Geldscheins. Er hielt daraufhin den mutmaßlichen Trickbetrüger fest und übergab ihn alarmierten Polizeikräften. Diese brachten den 51-jährigen Tatverdächtigen in ein Polizeigewahrsam und übergaben ihn dem zuständigen Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin. Die Ermittlungen dauern an.