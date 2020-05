Hotel mit Schusswaffen überfallen

Nr. 1299

Heute früh überfielen drei maskierte Männer ein Hotel in Schöneberg. Nach bisherigem Ermittlungsstand betraten die Unbekannten gegen 4 Uhr die Lobby des Hotels in der Fuggerstraße und begaben sich zu dem 66-jährigen Mitarbeiter an die Rezeption. Zwei Maskierte sollen dabei Schusswaffen in der Hand gehalten haben. Einer der mutmaßlichen Räuber soll den Angestellten mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, so dass er zu Boden ging. Anschließend zog ihn das Trio in ein Büro und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld. Da sie das nicht bekamen, sollen sie den Büroraum schließlich selbst durchsucht und eine Geldbörse entwendet haben. Anschließend flüchtete das Trio mit einem Motorroller über die Fuggerstraße in Richtung Martin-Luther-Straße. Der Hotelmitarbeiter erlitt eine Kopfverletzung und wurde von Rettungskräften noch am Ort behandelt. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4.