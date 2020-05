Einsatzfahrzeuge der Polizei attackiert

Nr. 1298

In der vergangenen Nacht wurden in Friedrichshain mehrere Polizeifahrzeuge attackiert. Nach bisherigen Ermittlungen sollen gegen 2 Uhr in der Petersburger Straße bisher Unbekannte ein Polizeifahrzeug mit Steinen beworfen und dadurch beschädigt haben. Alarmierte Unterstützungskräfte wurden kurz darauf ebenfalls mit Steinen beworfen und auch getroffen. Zudem waren sogenannte „Krähenfüße“ auf der Fahrbahn verteilt, so dass drei weitere Polizeifahrzeuge derart beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrfähig waren. Verletzt wurden die Polizeieinsatzkräfte nicht. Bis 4 Uhr wurde die Petersburger Straße zwischen Mühsamstraße und Frankfurter Tor komplett gesperrt, um mehrere Steine und „Krähenfüße“ zu sichern. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.