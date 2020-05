Rückenverletzung nach Messerattacke

Nr. 1291

Gestern Abend wurde ein 46-jähriger Mann in Kreuzberg vermutlich mit einem Messer verletzt. Gegen 22.15 Uhr trafen alarmierte Polizeikräfte in einer Wohnung in der Graefestraße ein und fanden den Verletzten auf dem Bauch liegend im Wohnzimmer vor. Er hatte eine Schnittwunde am Rücken und wurde von zwei Männern im Alter von 29 und 38 Jahren versorgt. In der Wohnung sowie vor dem Haus hielten sich insgesamt circa 25 bis 30 Personen auf, die offenbar gemeinsam an einer Feier teilgenommen hatten. Der 46-Jährige wurde von Rettungskräften der Berliner Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen die Personalien von 16 Anwesenden auf. Die ersten Befragungen ergaben unterschiedliche Hinweise, die Ermittlungen zu der Gefährlichen Körperverletzung führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5.