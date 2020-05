Drei Tatverdächtige nach Raub festgenommen

Nr. 1287

In Mitte wurden in der vergangenen Nacht an einer Tramhaltestelle zwei Männer überfallen. Nach bisherigen Ermittlungen sollen drei mutmaßliche Täter gegen 23 Uhr in der Memhardstraße Ecke Alexanderstraße zwei 18- und 22-Jahre alte Männer angesprochen haben, welche auf eine Straßenbahn in Richtung Mollstraße warteten. Einer der mutmaßlichen Täter soll dabei dem 18-Jährigen seine schnurlosen Kopfhörer aus den Ohren genommen haben. Daraufhin kam es zu einem Streitgespräch zwischen allen Beteiligten. Während der Tatverdächtige auch noch nach der Bauchtasche des 18-Jährigen griff, soll einer der mutmaßlichen Täter eine Axt geschwungen haben. Des Weiteren soll dem 22-jährigen Passanten durch einen der Tatverdächtigen Reizgas in die Augen gesprüht worden sein. Nachdem der 18-Jährige seine Bauchtasche übergeben hatte, flüchtete des Trio. Es konnte jedoch kurze Zeit später durch Einsatzkräfte festgenommen werden. Die drei 20-jährigen Männer wurden für erkennungsdienstliche Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend entlassen. Das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.