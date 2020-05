Streit unter Nachbarn eskaliert

Nr. 1286

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Kreuzberg bei einem Streit mit einem Nachbarn schwer verletzt. Der 29-Jährige zeigte an, dass er gegen 1.10 Uhr mit einem 27-jährigen Nachbarn seines Wohnhauses am Mehringdamm zunächst verbal in Streit geriet. Als die Auseinandersetzung dann handgreiflich geworden sein soll, habe der 27-Jährige dem Älteren mit einer Luftdruckwaffe ins Gesicht geschossen und ihn mit einem Schlagstock attackiert. Der 29-jährige will sich mit einem Besenstiel zur Wehr gesetzt haben, sei anschließend geflüchtet und rief die Polizei. Er wurde mit Gesichtsverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen den 27-Jährigen im Hausflur fest und übergaben ihn der Kriminalpolizei der Direktion 5. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an.