Ferrari nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen beschlagnahmt

Nr. 1284

In der vergangenen Nacht beschlagnahmten Einsatzkräfte der Brennpunkt- und Präsenzeinheit der Polizeidirektion 5 einen Ferrari in Johannisthal. Den Kräften fiel gegen 1.50 Uhr ein Ferrari auf der Stadtautobahn in Höhe der Anschlussstelle Tempelhofer Damm, Fahrtrichtung Oberlandstraße mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf. Beim Hinterherfahren mit einem zivilen Einsatzfahrzeug wurden dann zeitweise 160 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen. Als es möglich war, stoppten die Kräfte den Ferrari an der Ausfahrt Stubenrauchstraße auf der BAB 113. Der Ferrari wurde wegen des Verdachts auf ein illegales Alleinrennen beschlagnahmt und durch eine Abschleppfirma zu einem Sicherstellungsgelände gebracht. Der 34-jährige Fahrer erhielt ein Beschlagnahmeprotokoll für seinen Ferrari und wurde dann am Ort entlassen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens übernommen.