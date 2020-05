Auseinandersetzung auf Parkplatz – zwei Schwerverletzte

Nr. 1278

Auf einem Parkplatz in der Yorckstraße in Kreuzberg wurden in der vergangenen Nacht zwei junge Männer von mehreren anderen Männern schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich eine Gruppe, bestehend aus zwei 24 und einem 25 Jahre alten Männern sowie vier Frauen im Alter von 20 und 21 Jahren, gegen 0.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes aufgehalten und nach eigenen Angaben zusammengesessen und Alkohol konsumiert. Nach Angaben dieser Gruppe, soll plötzlich in der Nähe ein weißer Mercedes gehalten haben, aus welchem mehrere unbekannte Männer ausgestiegen sein sollen. Einer der Unbekannten soll dann nach Angaben mehrerer Zeugen mit einer abgebrochenen Glasflasche auf den 24-Jährigen und einen 25-Jährigen aus der ersten Gruppe eingeschlagen und eingestochen haben. Hierbei soll der aggressive Mann von zwei seiner Komplizen unterstützt worden sein, indem diese auf die inzwischen am Boden Liegenden einschlugen und eintraten. Die Angreifergruppe soll sich dann teils zu Fuß und teils in dem Fahrzeug entfernt haben. Die beiden attackierten jungen Männer erlitten schwere Schnittverletzungen im Kopfbereich, wurden von alarmierten Rettungskräften der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht und verblieben dort beide stationär. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.