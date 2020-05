Farbschmierereien mit politischem Hintergrund

Nr. 1273

Rechtsradikale Parolen und Symbole wurden heute Vormittag an einer Gedenkstätte in Buch entdeckt. Gegen 11 Uhr informierte ein 78-jähriger Zeuge die alarmierten Polizeikräfte, dass er die zwei Schriftzüge und fünf Symbole in roter Farbe eine halbe Stunde zuvor bemerkt hatte. Die Einsatzkräfte dokumentierten die Schmierereien am Sowjetischen Ehrenmal in der Wiltbergstraße und machten sie danach unkenntlich. Die Ermittlungen hierzu führt der Polizeiliche Staatschutz beim Landeskriminalamt.