Ohne Führerschein zu schnell unterwegs

Nr. 1268

Gestern Nachmittag nahmen die Polizistinnen und Polizisten in Wedding nach einer Verfolgungsfahrt einen Mann fest. Gegen 15.50 Uhr wurde eine Streife des Ab-schnitts 17 auf einen VW-Fahrer aufmerksam, als dieser an der Kreuzung Müllerstraße/Gerichtstraße/Triftstraße über eine rote Ampel fuhr. Als die Beamten das Auto kontrollieren wollten, bog der 38-jährige Fahrer rechts in die Schulstraße ab und erweckte zunächst den Anschein des Anhaltens. Danach beschleunigte er plötzlich, fuhr rechts in die Ruheplatzstraße und versuchte über die angrenzenden Nebenstraßen zu flüchten. Die Polizisten folgten ihm mit eingeschaltetem Blaulicht sowie Martinshorn und forderten Unterstützung an. Bei seiner Flucht ignorierte der Fahrer die Anhaltesignale der Polizisten und raste rücksichtlos weiter. Er missachtete mehrere rote Ampeln. In der Wildenowstraße fuhr er mit circa 50 km/h über den Gehweg, wo sich mehrere Passanten befanden. Diese bemerkten das Auto rechtzeitig und sprangen beiseite. Als der 38-Jährige über die Gerichtstraße wieder in Richtung Müllerstraße fuhr, stellte eine Funkwagenbesatzung den Dienstwagen quer auf die Richtungsfahrbahn der Gerichtstraße, um eine Weiterfahrt des Flüchtigen zu verhindern. Der 38-Jährige fuhr direkt auf einen Beamten zu, dieser konnte sich durch einen Sprung zur Seite retten. Dabei stürzte er zu Boden und verletzte sich am Unterarm. Der 38-Jährige bog danach links in die Müllerstraße und dann rechts in die Burgsdorfstraße ab. Hierbei musste er seinen Pkw wegen einer Baustelle stoppen und zu Fuß flüchten, wurde jedoch durch hinterherlaufende Einsatzkräfte festgenommen. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Der Festgenommene wurde in eine Gefangenensammelstelle gebracht. Da er zuvor angab, Medikamente vor der Fahrt eingenommen zu haben, wurde bei ihm Blut abgenommen. Zudem wurde er erkennungsdienstlich behandelt. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 1 übernahm die weiteren Ermittlungen.