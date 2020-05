Nr. 1249

Aus derzeit noch nicht geklärter Ursache geriet in der vergangenen Nacht in Rudow ein Renault in Brand. Gegen 2.30 Uhr hörte ein Anwohner des Fenchelwegs einen lauten Knall und bemerkte wenig später, dass das Fahrzeug brannte. Er alarmierte Feuerwehr und Polizei, die Brandbekämpfer löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat ermittelt.