Nach Unfall zu Fuß geflüchtet

In der vergangenen Nacht ist ein Transporterfahrer in Buch nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der bisher unbekannte Mann gegen 0.50 Uhr mit einem VW Transporter die Schönerlinder Chaussee in Richtung Buch befahren haben und in einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen sein. Dort kollidierte er mit mehreren Bäumen, bis das Fahrzeug schließlich zum Stehen kam. Ein Zeuge beobachtete wie der unbekannte Mann anschließend zu Fuß flüchtete. Die Schönerlinder Chaussee war für die Unfallaufnahme knapp zweieinhalb Stunden gesperrt. Das zurückgelassene Fahrzeug wurde sichergestellt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1.