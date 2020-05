Fußgänger bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Nr. 1240

Gestern Abend erlitt ein Mann bei einem Sturz in Marzahn lebensgefährliche Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 39-Jährige gegen 21.30 Uhr auf dem Gehweg der Marzahner Promenade in Richtung Märkische Allee unterwegs, als er nach Angaben nach einer Zeugin gestürzt sein soll. Von Ersthelfenden alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6.