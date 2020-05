Festnahmen nach illegalem Autorennen

Nr. 1233

Polizisten nahmen vergangene Nacht zwei Männer in Britz fest. Zuvor beobachtete eine Besatzung eines Funkstreifenwagens gegen 23.20 Uhr zwei Autos, einen Renault und einen VW, an der Haltelinie der roten Ampel des Buckower Dammes Ecke Gutschmidtstraße. Beide Fahrer schienen, über die geöffneten Seitenscheiben miteinander zu sprechen. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren sie mit überhöhter Geschwindigkeit los, den Buckower Damm in Richtung Großziethen hinunter. Dabei überholten sie sich gegenseitig, auch unter Nutzung der Gegenspur, bis sie an der Ringslebenstraße anlangten, in die sie links abbogen. Die verfolgende Besatzung des Funkwagens schaltete hier Haltesignale ein, da die Entfernung zu den Fahrzeugen nun deutlich geringer war, um beide Fahrzeuge anhalten zu können. Während der Fahrer des Renault sofort nach rechts in den Doevelweg abbog, fuhr der VW-Fahrer weiter geradeaus und beschleunigte erneut. Die Polizisten folgten dem VW mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn bis in die Reinowzeile, wo sie den Wagen anhielten und den 18-jährigen Fahranfänger überprüften. Kurze Zeit später erschien auch der vorher abgebogene VW. Dieser und dessen 19-jähriger Fahrer wurden von weiteren Einsatzkräften überprüft. Die Polizistinnen und Polizisten beschlagnahmten sowohl den Führerschein des 19-Jährigen, als auch den vorläufigen Nachweis der Fahrerlaubnis des 18-Jährigen. Darüber hinaus auch die beiden Fahrzeuge. Die beiden mutmaßlichen Raser wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und müssen sich nun wegen des Verdachts der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.