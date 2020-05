Vom eigenem Auto überrollt – Frau schwer verletzt

Nr. 1232

Eine Frau wurde gestern Nachmittag in Köpenick von ihrem eigenen Auto überrollt und dadurch schwer verletzt. Gegen 15.20 Uhr wurden Rettungskräfte der Feuerwehr und die Polizei in die Mentzelstraße alarmiert. Nach bisherigen Ermittlungen parkte die 56-jährige Frau ihren Saab am rechten Fahrbahnrand und verließ ihr Fahrzeug. Aus bisher ungeklärter Ursache rollte das Auto los und erfasste die Frau. Sie stürzte dadurch zu Boden und wurde unter dem Auto eingeklemmt. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte mussten das Fahrzeug anheben, um die Frau zu bergen. Sie erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein hinter dem Auto der Verletzten geparkter BMW wurde bei den Bergungsmaßnahmen beschädigt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.