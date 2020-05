Radfahrer nach Unfall mit Lkw verstorben

Nr. 1226

Heute Mittag kam es in Alt-Hohenschönhausen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Lkw. Gegen 14 Uhr befuhr der Mann den Radweg der Rhinstraße in Richtung Allee der Kosmonauten und wollte die Landsberger Allee überqueren. Neben ihm war ein 49-jähriger Lkw-Fahrer in derselben Richtung unterwegs. Als der Lkw rechts in die Landsberger Allee abbog, erfasste er den Radfahrer und überrollte ihn. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Die noch andauernden Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Polizeidirektion 6.