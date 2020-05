Vor der Polizei geflüchtet

Nr. 1214

In der Nacht zu Samstag flüchtete ein junger Mann in Pankow vor der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel Zivilkräften gegen 3.50 Uhr ein Mann auf, der mit einem Mercedes schnell auf der Florastraße in Richtung Wollankstraße unterwegs war. Dabei passierte er den Kreuzungsbereich Mühlenstraße ohne zu verlangsamen und bog links in die Wollankstraße ein. Die Zivilkräfte schalteten sodann ihr Blaulicht und Martinshorn ein, um den Fahrer zu kontrollieren. Hierauf erfolgte keine Reaktion. Als der Mercedesfahrer in der Wollankstraße die Geschwindigkeit reduzierte, versuchten die Einsatzkräfte den Wagen zu überholen, was nicht gelang, da der Mercedesfahrer nach links zog und den Kräften somit den Weg versperrte. Der junge Mann bog rechts scharf in die Gottschalkstraße ab, verlor die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen zwei geparkte Autos. Der Fahrer flüchtete zu Fuß in Richtung Sternstraße, der 18-jährige Beifahrer verblieb im Fahrzeug und gab an, den Fahrer nicht zu kennen. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Verkehrsunfallflucht führt nun der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1.