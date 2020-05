Lokalpolitikerin bedroht und beleidigt

Nr. 1213

Eine Lokalpolitikerin alarmierte gestern Nachmittag die Polizei in Kreuzberg. Gegen 15 Uhr hielt die 27-Jährige einen Funkstreifenwagen auf der Dresdner Straße an und teilte mit, dass sie kurz zuvor vor einem Wahlkreisbüro beleidigt und bedroht wurde. Dazu übermittelte sie den Polizeikräften eine Beschreibung des Tatverdächtigen, die den 40-Jährigen am Kottbusser Tor stellen und anhalten konnten. Nach rechtlicher Belehrung bestritt der Alkoholisierte die Vorwürfe. Anschließend durchsuchten sie den Mann und führten einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von ungefähr 2 Promille ergab. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten Drogen, die sie beschlagnahmten. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung, der Beleidigung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.