Nr. 1206

Festnahme nach Spuckattacke und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte: Polizisten nahmen in den Abendstunden des 15. Mai einen Mann im Stadtteil Wedding fest. Gegen 19.45 Uhr wurde eine Polizeistreife zum Verdacht einer Straftat auf dem U-Bahnhof Leopoldplatz alarmiert. Als die Einsatzkräfte nach dem Einsatz wieder den Bahnhof verlassen wollten, kam ihnen ein Mann entgegengelaufen, der, als er sich zwischen die Polizisten durchdrängte, diese anrempelte. Auf sein Verhalten angesprochen reagierte der mutmaßliche Rempler sofort aggressiv und kehrte in drohender Haltung zu den Polizeikräften zurück. Als diese ihn aufforderten seine Personalien bekannt zu geben, flüchtete er. Nach einigen Metern konnten die Polizisten den Mann jedoch einholen und anhalten. Dabei spuckte der Alkoholisierte einen der Polizeibeamten an. Der anschließenden Festnahme widersetze sich der mutmaßliche Spucker, sodass es nur mit Mühe gelang, den Mann zu Boden zu bringen. Dort trat er nach den Einsatzkräften und beleidigte diese wiederholt. Durch die Widerstandshandlung wurden drei Einsatzkräfte leicht verletzt. Alle drei konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen und brachten den 25-Jährigen zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam. Dort leistete er weitern Widerstand, trat nach den dort eingesetzten Vollzugsangestellten und beleidigte auch dieser wiederholt. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde er später wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.