Nr. 1205

Haftbefehl nach Drogenlieferung: Polizisten nahmen in den Nachstunden des 15. Mai einen Mann in Schöneberg fest. Kurz nach 23 Uhr fiel Fahndern eines Polizeiabschnittes ein Mann in einem Auto auf der Eisenacher Straße auf, der einen weiteren Mann in sein Auto einstiegen ließ. Beide fuhren anschließend bis zu Motzstraße, wo der Fahrer des BMW stoppte und der Beifahrer wieder ausstieg. Da der Verdacht bestand, dass es sich hier um ein sogenanntes Drogentaxi gehandelt haben könnte, hielten die Einsatzkräfte den Beifahrer kurz danach an und überprüften ihn. Dabei konnten sie dem 23-Jährigen ein Mikroreagenzgefäß zuordnen, welches dieser bei der Überprüfung fallen ließ und beschlagnahmten dieses. Der 27-Jährige Fahrer des BMW konnte ebenfalls kurz danach angehalten und überprüft werden. Mit einer staatsanwaltschaftlichen Anordnung durchsuchten die Polizeikräfte das Fahrzeug und fanden im selbigen gut 40 Mikroreagenzgefäße mit Kokain sowie einen vierstelligen Geldbetrag. Neben weiteren Beweismitteln, den Drogen und dem Geld, wurde auch das Auto beschlagnahmt. Den 27-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler brachten Polizistinnen und Polizisten in ein Polizeigewahrsam. Dort wurde er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme, diese wegen des Verdachts des Fahrens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel, dem zuständigen Dezernat des Landeskriminalamtes überstellt. Ein Ermittlungsrichter erließ später einen Haftbefehl, sodass er der Justiz übergeben wurde. Der 23-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.