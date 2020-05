Schwerverletzter Kraftradfahrer

Nr. 1204

Bei einem Verkehrsunfall in Alt-Hohenschönhausen am Nachmittag des 15. Mai erlitt ein Fahrer eines Kleinkraftrades schwere Verletzungen. Der 59-Jährige war gegen 13.10 Uhr mit seinem Motorroller auf der Konrad-Wolf-Straße in Richtung Altenhofer Straße unterwegs, als er dabei in Höhe eines Fitnessstudios mit einem Auto zusammenstieß. Der 77-Jährige Fahrer des VW bog kurz zuvor von einem Grundstück auf die Konrad-Wolf-Straße ein. Durch den Zusammenstoß stürzte der 59-Jährige und zog sich Rumpf- und Beinfrakturen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Gestürzten zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 übernahm die weiteren Ermittlungen.