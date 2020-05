Nach Büroeinbruch festgenommen

Nr. 1197

Gestern Nachmittag in Hellersdorf nahmen Zivilfahnder der Direktion 6 einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Zuvor soll der 36-jährige Mann in der Nacht vom 13. auf den 14. Mai in zwei Büroräume in der Grottkauer Straße eingebrochen sein. Dabei soll er einen Schlüssel zu einem Firmenfahrzeug und anschließend damit das Firmenauto entwendet haben. Die Zivilpolizistinnen und Zivilpolizisten hatten den gestohlenen VW gestern gegen 15.30 Uhr in der Quedlinburger Straße geparkt aufgefunden und das Fahrzeug daraufhin beobachtet. Kurze Zeit später kam der mutmaßliche Einbrecher zum Fahrzeug und wurde durch die zivilen Einsatzkräfte festgenommen. Polizisten fanden in seiner Wohnung, nach einer freiwilligen Wohnungsdurchsuchung, ein Mobiltelefon und diverse Unterlagen, die in Zusammenhang mit den beiden Büroeinbrüchen stehen. Die gefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Den Festgenommenen brachten die Polizeikräfte in ein Polizeigewahrsam. Dort wurde er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen. Das zuständige Kommissariat der Direktion 6 übernahm die weiteren Ermittlungen.